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Главные миллиардеры РФ – владельцы металлургических компаний

07.04.21 13:15 , Steelland
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Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов стал лидером российской части списка Forbes. Состояние А.Мордашова и его семьи оценивается в 29,1 млрд долл. — это на 12,3 млрд долл. больше, чем годом ранее.

У А.Мордашова есть и другие активы, среди них — торговая сеть "Лента" (78%), онлайн-ритейлер "Утконос", TUI (30%), Nord Gold, "Силовые машины".

Вторым самым богатым россиянином по версии Forbes стал лидер прошлогоднего рейтинга, основной бенефициар "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием 27 млрд долл. Замыкает тройку богатейших россиян владелец НЛМК Владимир Лисин с 26,2 млрд долл.

Богатейшие российские миллиардеры за время пандемии ощутимо прибавили свои состояния. Если в прошлом году среди российских бизнесменов не оказалось ни одного человека, чье состояние превышало бы 20 млрд долл., то в этот раз таких шестеро. Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с 392,3 до 606,2 млрд долл.

МинПром

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