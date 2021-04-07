В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет

Сверхдоходы, полученные металлургическими компаниями от продажи металла, стоит направлять в бюджет. С таким предложением вышел Минпромторг для стабилизации цен на металлопродукцию. В качестве альтернативы предлагается также направлять сверхдоходы на строительство государственных объектов.
Варианты стабилизации цен рассматривались на совещании с участием представителей металлургических компаний, которое прошло в Минпромторге 6 апреля, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания. По словам источников издания, идея такого формата регулирования цен принадлежит вице-премьеру России Андрею Белоусову.
Предложения озвучил замминистра Виктор Евтухов. В Минпромторге предлагают установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве. Тогда в случае продаж металла выше этой цены, часть лишней маржи будет изыматься.
Вопрос о росте стоимости металлопродукции возник в конце 2020 года. Застройщики указывали, что повышение цен на металл ведет к удорожанию строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для анализа ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию. Кроме того, предлагалось исключить из цепочки закупок трейдеров. С 1 февраля 2021 году были введены платежи за экспорт металлолома. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, эта мера частично позволила стабилизировать ситуацию.