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В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет

07.04.21 12:33 , Steelland
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Сверхдоходы, полученные металлургическими компаниями от продажи металла, стоит направлять в бюджет. С таким предложением вышел Минпромторг для стабилизации цен на металлопродукцию. В качестве альтернативы предлагается также направлять сверхдоходы на строительство государственных объектов.

Варианты стабилизации цен рассматривались на совещании с участием представителей металлургических компаний, которое прошло в Минпромторге 6 апреля, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания. По словам источников издания, идея такого формата регулирования цен принадлежит вице-премьеру России Андрею Белоусову.

Предложения озвучил замминистра Виктор Евтухов. В Минпромторге предлагают установить индикативную цену на все основные позиции металлопродукции, используемой в строительстве. Тогда в случае продаж металла выше этой цены, часть лишней маржи будет изыматься.

Вопрос о росте стоимости металлопродукции возник в конце 2020 года. Застройщики указывали, что повышение цен на металл ведет к удорожанию строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для анализа ситуации. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию. Кроме того, предлагалось исключить из цепочки закупок трейдеров. С 1 февраля 2021 году были введены платежи за экспорт металлолома. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, эта мера частично позволила стабилизировать ситуацию.

МинПром

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