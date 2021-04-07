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Украина сократила импорт газа на 83%

07.04.21 12:13 , Бизнес Цензор
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В первом квартале 2021 года объемы транспортировки газа из Евросоюза в Украину составили 476 млн куб. м, что на 83% меньше чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

Отмечается, что из Польши в Украину было транспортировано 200 тыс. куб. м, из Словакии - 65 млн куб. м, из Венгрии – 410,4 млн куб. м. Виртуальным реверсом завезено 86% объемов газа.

Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы за январь-март составил 18,3 млн куб. м, что почти в четыре раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года (4,8 млн куб. м).

Реэкспорт природного газа составил 618,9 млн куб. м (почти в 240 раз больше показателя аналогичного периода 2020 года). В Польшу реэкспортировано 141,3 млн куб. м газа, в Словакию – 107 млн куб. м, в Венгрию – 340,6 млн куб. м, в Молдову – 30 млн куб. м.

По словам коммерческого директора "Оператора ГТС Украины" Евгения Тодорова, в украинских подземных хранилищах сохраняются рекордные объемы голубого топлива. Украинские поставщики используют собственные запасы из хранилищ и покупают газ из режима "таможенный склад" у европейских трейдеров.

"Поэтому за отчетный период экспорт газа из Украины превысил импорт. В частности, Молдова реэкспортировала более половины от собственных объемов газа в украинских ПХГ. Динамика первого квартала этого года свидетельствует, что украинская газовая инфраструктура уже прочно интегрирована в европейские энергетические рынки и является частью энергобезопасности стран Европы", – добавил он.

МинПром

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