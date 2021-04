Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах консорциуму американских, китайских и местных инвесторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.



По словам источников, сумма сделки может составить от 10 млрд до 15 млрд долл. Таким образом, трубопроводы Saudi Aramco будут оценены в общей сложности более чем в 20 млрд долл.



Среди инвесторов, участвующих в переговорах, - американский фонд Apollo Global Management Inc., инвесткомпания EIG Global Energy Partners, китайский фонд инфраструктурных инвестиций Silk Road Fund, а также фонд прямых инвестиций China Reform Fund Management Co. и саудовские пенсионные фонды.



Стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе.



Saudi Aramco намерена сохранить контроль над своими трубопроводами, отмечают источники. В рамках обсуждаемой сделки может быть создано СП, которое будет получать плату за транспортировку саудовской нефти по трубопроводам.



Saudi Aramco управляет более чем 90 трубопроводами на территории Саудовской Аравии.



