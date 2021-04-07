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Интерпайп расширяет поставки ж/д продукции в Северную Америку

07.04.21 11:40
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Украинская трубно-колесная компания Интерпайп заключила ряд контрактов на поставку колес своим североамериканским партнерам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности Интерпайп поставит колеса для метрополитена города Сакраменто (США). Как отмечается в сообщении, данные колеса произведены одновременно по двум стандартам – европейскому EN и американскому AAR.

"Разработка этого продукта началась еще четыре года назад, в рамках совместного проекта с немецкими компаниями Bochumer Verein Verkehrstechnik Gmbh Werk Ilsenburg и Siemens. Инспектор BVV принял опытно-промышленную партию в Украине, а затем наша продукция дополнительно прошла жесткий аудит непосредственно в Германии, на заводах концерна Siemens, который и выпускает подвижной состав для метро", - говорится в сообщении компании на странице Facebook.

Также Интерпайпу удалось наладить сотрудничество с крупнейшими вагоноремонтными компаниями Канады. На этот рынок Интерпайп уже поставил три дизайна колес, возможны отгрузки еще двух видов.

"Несмотря на сложную ситуацию в глобальной экономике, мы ищем рынки со стабильным спросом на железнодорожную продукцию. Наша цель – развивать высокотехнологический экспорт в такие важные регионы, как ЕС, Северная Америка, Ближний Восток и Северная Африка. Сейчас важно попасть в список поставщиков колесной продукции каждого клиентом", - прокомментировал директор дивизиона железнодорожной продукции Интерпайпа Александр Гарькавый.

МинПром

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