Все страны должны иметь равные шансы при восстановлении экономики – МВФ Вливание Соединенными Штатами триллионов долларов на восстановление национальной экономики в конечном счете помогает всему миру, однако для устойчивого глобального прогресса нужно обеспечить равные шансы восстановления для всех стран.



Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции во вторник, сообщает Укринформ.



"Экономическое восстановление (в глобальном контексте - ред.) прогрессирует, и те шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты для того, чтобы увеличить перспективы восстановления в США, помогают всему миру", - подчеркнула глава МВФ.



В этом контексте она напомнила, что Фонд в последнем докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO) улучшил глобальные прогнозы на год. Но, по ее словам, состояние экономики в большинстве стран опасно отличается.



"Вот почему на этом собрании (МВФ и Всемирного банка - ред.) мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить всем равные шансы", - подчеркнула К.Георгиева.



Она уточнила, что это означает как шансы для проведения эффективной вакцинации повсеместно, чтобы окончательно преодолеть последствия пандемии, так и экономические шансы для достижения лучшей жизни уязвимых слоев населения и стран.



Как сообщалось, в Вашингтоне проходит в виртуальном формате весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. Это одно из главных периодических мероприятий для международных финансовых учреждений, а также стран-членов для подведения итогов и планирования стратегии экономического развития.



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