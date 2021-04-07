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Все страны должны иметь равные шансы при восстановлении экономики – МВФ

07.04.21 11:41 , Укринформ
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Вливание Соединенными Штатами триллионов долларов на восстановление национальной экономики в конечном счете помогает всему миру, однако для устойчивого глобального прогресса нужно обеспечить равные шансы восстановления для всех стран.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции во вторник, сообщает Укринформ.

"Экономическое восстановление (в глобальном контексте - ред.) прогрессирует, и те шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты для того, чтобы увеличить перспективы восстановления в США, помогают всему миру", - подчеркнула глава МВФ.

В этом контексте она напомнила, что Фонд в последнем докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO) улучшил глобальные прогнозы на год. Но, по ее словам, состояние экономики в большинстве стран опасно отличается.

"Вот почему на этом собрании (МВФ и Всемирного банка - ред.) мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить всем равные шансы", - подчеркнула К.Георгиева.

Она уточнила, что это означает как шансы для проведения эффективной вакцинации повсеместно, чтобы окончательно преодолеть последствия пандемии, так и экономические шансы для достижения лучшей жизни уязвимых слоев населения и стран.

Как сообщалось, в Вашингтоне проходит в виртуальном формате весеннее собрание МВФ и Всемирного банка. Это одно из главных периодических мероприятий для международных финансовых учреждений, а также стран-членов для подведения итогов и планирования стратегии экономического развития.

МинПром

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