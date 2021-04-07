Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Днепровский меткомбинат в марте 2021 года выполнил всего 88% производственного плана

07.04.21 11:03 , Металлургпром
печать
размер текста:

Днепровский металлургический комбинат (ДМK) в марте 2021 года произвел 222 661 тонну товарной металлопродукции, что составляет 88% от плана, сообщает планово-экономическое управление комбината.

В агломерационном цехе план выполнен на 86,6%, произведено 325 722 тонны агломерата, это на 50 498 тонн меньше запланированного. При плане 223 734 тонны чугуна в течение марта выпущено 197 968 ​​тонн - на 11,5% меньше запланированного.

В конвертерном цехе задачи по выплавке стали выполнены на 92,3%, произведено 220 363 тонны, что на 18 437 тонны меньше плана. В общем выпуске стали количество товарной металлопродукции составило 154 538 тонн, что на 27 283 тонны (15%) меньше задача марта.

В марте ДМК отгрузил заказчикам 219 122 тонны товарной металлопродукции, что на 31 682 тонны (12,6%) меньше установленного задания.

Первый квартал 2021 года Днепровский меткомбинат отработал в "минус". Выпуск товарной металлопродукции на 32 570 тонн (4,8%) меньше задачи января - марта, вместо 676 878 тонн произведено 644 308 тонн.

Не справились с поставленными задачами в агломерационном, доменном и конвертерном цехах, их показатели: агломерационный - произведено 938 997 тонн агломерата (86,7%); доменный - выпущено 573 102 тонны чугуна (90,2%); конвертерный - выплавлено 641245 тонн стали (96,0%), в том числе товарной 444594 тонны (88,8%).
Прокатчики по итогам первого квартала выпустили 211 034 тонны продукции, что на 28 455 тонн больше плана.

Объемы отгрузки товарной металлопродукции не достигших стопроцентного показателя и составили 640 254 тонны, это на 36 624 тонны (5,4%) меньше плана первого квартала текущего года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:33
В России предложили направлять сверхдоходы металлургических компаний в госбюджет
12:13
Украина сократила импорт газа на 83%
11:57
Saudi Aramco ведет переговоры о продаже до 49% в своих трубопроводных активах
11:41
Все страны должны иметь равные шансы при восстановлении экономики – МВФ
11:40
Интерпайп расширяет поставки ж/д продукции в Северную Америку
11:25
В Индии предлагают объединить все меткомпании в единый холдинг
10:52
Нацплан по выбросам нуждается в финансировании - Шпенов
10:43
Rio Tinto надеется на помощь Китая при реализации железорудного проекта в Гвинее
10:30
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
10:19
В Нацбанке рассчитывают на два транша МВФ
10:11
Австралийская Panoramic Resources возобновит работу на никель-кобальтовом руднике
09:57
Спотовые цены на газ в Европе выросли до двухмесячного максимума
09:01
НБУ заявляет о минимизации участия на валютном рынке
08:56
Глава Минфина надеется на скорое заключение соглашения с МВФ
08:28
Pfizer поставит в Украину 10 млн доз вакцины против COVID-19
08:07
Украина увеличивает ввоз подержанных автомобилей
06.04.21
17:53
Кабмин поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха
17:37
Kobe Steel рассчитывает получить чистую годовую прибыль в 63 млн долл.
17:15
В Чили упала добыча меди
16:56
Укрхимтрансаммиак перевыполнил планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!