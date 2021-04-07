Днепровский меткомбинат в марте 2021 года выполнил всего 88% производственного плана

Днепровский металлургический комбинат (ДМK) в марте 2021 года произвел 222 661 тонну товарной металлопродукции, что составляет 88% от плана, сообщает планово-экономическое управление комбината.
В агломерационном цехе план выполнен на 86,6%, произведено 325 722 тонны агломерата, это на 50 498 тонн меньше запланированного. При плане 223 734 тонны чугуна в течение марта выпущено 197 968 тонн - на 11,5% меньше запланированного.
В конвертерном цехе задачи по выплавке стали выполнены на 92,3%, произведено 220 363 тонны, что на 18 437 тонны меньше плана. В общем выпуске стали количество товарной металлопродукции составило 154 538 тонн, что на 27 283 тонны (15%) меньше задача марта.
В марте ДМК отгрузил заказчикам 219 122 тонны товарной металлопродукции, что на 31 682 тонны (12,6%) меньше установленного задания.
Первый квартал 2021 года Днепровский меткомбинат отработал в "минус". Выпуск товарной металлопродукции на 32 570 тонн (4,8%) меньше задачи января - марта, вместо 676 878 тонн произведено 644 308 тонн.
Не справились с поставленными задачами в агломерационном, доменном и конвертерном цехах, их показатели: агломерационный - произведено 938 997 тонн агломерата (86,7%); доменный - выпущено 573 102 тонны чугуна (90,2%); конвертерный - выплавлено 641245 тонн стали (96,0%), в том числе товарной 444594 тонны (88,8%).
Прокатчики по итогам первого квартала выпустили 211 034 тонны продукции, что на 28 455 тонн больше плана.
Объемы отгрузки товарной металлопродукции не достигших стопроцентного показателя и составили 640 254 тонны, это на 36 624 тонны (5,4%) меньше плана первого квартала текущего года.