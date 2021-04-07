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Нацплан по выбросам нуждается в финансировании - Шпенов

07.04.21 10:52
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По состоянию на начало 2021 года правительство практически не приступило к реализации принятого в 2017 году Нацплана по сокращению выбросов. Для этого нужно 4,1 млрд евро, а источники финансирования до сих пор не определены, заявил народный депутат Дмитий Шпенов.

Цель НПСВ — снизить выбросы оксида азота на 72% к 2033 году, а серы и пыли - на 95% к 2028-му. Если операторы промышленных установок не смогут выполнить эти требования, то они будут вынуждены остановить работу энергоблоков. "К сожалению, сегодня этот сценарий выглядит более реалистичным, чем достижение целей Нацплана", - отметил он.

Он также подчеркнул, что правительство обязано найти источники финансирования для сокращения выбросов на угольных электростанциях и модернизации этих предприятий. Причем сделать это необходимо в этом году. "Пока же у нас есть только решение Комитета ВР по экополитике, в котором указывается на необходимость утвердить те самые источники финансирования. Но даже если их наконец определят и утвердят, выполнить НПСВ будет невозможно, так как потеряно целых три года", - акцентировал нардеп.

Д.Шпенов обратил внимание на то, что ситуация в энергетике критическая. ТЭС и ТЭЦ работают в убыточном режиме. Из-за нерадивого государственного управления в отрасли назревает масштабный долговой кризис. Украина говорит о необходимости интеграции в европейскую энергосистему, а сами систематически закупаем э/э у страны-агрессора.

"Если ничего не делать получим два негативных результата. Первый – долговой кризис в энергетике из отраслевого перерастет в экономический. Второй – отношения с ЕС будут испорчены, так как никто не будет долго терпеть партнера, который не выполняет взятые на себя обязательства", - уверен политик.

"В этих условиях выполнить Нацплан по сокращению выбросов будет просто невозможно. Мы должны честно признаться европейским партнерам, что сроки реализации нашего Плана нужно скорректировать с учетом сложившихся реалий. И, конечно же, нужно немедленно навести порядок в энергетике, которая из драйвера экономики превратилась в бомбу замедленного действия", - предостерегает Д.Шпенов.

МинПром

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