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Rio Tinto надеется на помощь Китая при реализации железорудного проекта в Гвинее

07.04.21 10:43 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto сообщила, что надеется на успешную работу со своими китайскими партнерами по реализации железорудного проекта Simandou South в Гвинее. При этом компания рассчитывает на техническую и финансовую поддержку с китайской стороны.

Rio Tinto входит в состав консорциума, которому принадлежат права на 3-й и 4-й участки уникального железорудного месторождения Simandou на юго-востоке Гвинеи. Австралийской компании принадлежит 45,05% акций проекта, еще 39,95% находятся в собственности китайского производителя алюминия Chinalco.

В последние годы Rio Tinto не проявляла особого интереса к разработке Simandou. Основным препятствием было требование гвинейской стороны о строительстве железной дороги и порта, чтобы руда вывозилась через территорию страны, а не через соседнюю Либерию, что было бы дешевле и проще.

Однако в 2020 г. международный консорциум SMB-Winning, в который входят представители Китая, Сингапура и Гвинеи, принял решение о строительстве необходимой инфраструктуры, что даст возможность начать добычу железной руды на принадлежащих ему участках 1 и 2 месторождения Simandou примерно в 2025 г. Очевидно, это и пробудило интерес Rio Tinto к этому проекту. Компании нужно построить сравнительно небольшую ветку, чтобы присоединиться к дороге, которую будет прокладывать SMB-Winning.

По предварительным оценкам Rio Tinto, добычу руды на ее части месторождения можно будет начать в 2027-2028 гг. Объем производства при этом составит около 100 млн. т в год.

МинПром

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