Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Нацбанке рассчитывают на два транша МВФ

07.04.21 10:19
печать
размер текста:

Украина может рассчитывать на два транша Международного валютного фонда (МВФ) ввиду более длительного процесса переговоров, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", – сказал Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он выразил надежду, что Верховная Рада, вернувшись к обычному режиму работы, примет все необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ законы.

"Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ - это в первую очередь не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", – добавил глава центробанка.

При этом глава НБУ подчеркнул, что его институция не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования.

"Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – указал Шевченко.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:03
Днепровский меткомбинат в марте 2021 года выполнил всего 88% производственного плана
10:52
Нацплан по выбросам нуждается в финансировании - Шпенов
10:43
Rio Tinto надеется на помощь Китая при реализации железорудного проекта в Гвинее
10:30
Индия пересмотрит пошлины на г/к прокат из шести стран
10:11
Австралийская Panoramic Resources возобновит работу на никель-кобальтовом руднике
09:57
Спотовые цены на газ в Европе выросли до двухмесячного максимума
09:01
НБУ заявляет о минимизации участия на валютном рынке
08:56
Глава Минфина надеется на скорое заключение соглашения с МВФ
08:28
Pfizer поставит в Украину 10 млн доз вакцины против COVID-19
08:07
Украина увеличивает ввоз подержанных автомобилей
06.04.21
17:53
Кабмин поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха
17:37
Kobe Steel рассчитывает получить чистую годовую прибыль в 63 млн долл.
17:15
В Чили упала добыча меди
16:56
Укрхимтрансаммиак перевыполнил планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака
16:36
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в этом году на 4%
16:13
Реформа УЗ должна быть проведена до конца текущего года
15:57
Украинский рынок слияний и поглощений обвалился на 62%
15:42
В Запорожье пустили с молотка завод полупроводников
15:19
ДМЗ в марте 2021 года нарастил производство готового проката на 15,9%
14:55
В марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!