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Спотовые цены на газ в Европе выросли до двухмесячного максимума

07.04.21 09:57
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Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимума за почти два месяца (57 дней) вслед за понижением температуры воздуха (с понедельника по четверг в Европе прогнозируется заметное похолодание с ночными температурами до ноля градусов).

Контракт с поставкой в среду на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. куб. м, что является максимальным значением с 9 февраля. Средняя котировка "на день вперед" в марте была $218, в феврале $219, в январе - $257 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $220 за тысячу кубометров.

Европа еще в конце марта открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам предстоит компенсировать рекордный отбор за минувшую морозную зиму - из ПХГ было поднято почти 69 млрд куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. И теперь ПХГ забирают газ с рынка, а не добавляют его в холодные дни.

Поставки СПГ на рынок Европы продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки за апрель 2021 года отстают от среднего уровня за апрель 2020 года лишь на 6%, и этот разрыв сокращается день ото дня.

МинПром

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