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НБУ заявляет о минимизации участия на валютном рынке

07.04.21 09:01
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Национальный банк Украины (НБУ) придерживается стратегии минимизации участия на валютном рынке в связи со сбалансированностью последнего, сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

"У нас предложение и спрос с начала года почти сбалансированы. За аналогичный период с 1 января по 15 марта 2020 года НБУ выходил с интервенциями 34 раза, в 2019-м - 39 раз, а в этом - только 10. То есть рынок сбалансирован, а мы полностью придерживаемся стратегии постепенной минимизации участия НБУ на валютном рынке", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы НБУ, на стабильность валютного рынка указывает также поведение населения, в частности значительное увеличение в феврале чистой продажи населением наличной и безналичной валюты ($270 млн) против чистой покупки в феврале ($9 млн).

Он добавил, что остатки ОВГЗ в портфеле нерезидентов с начала 2021 года выросли более чем на 19 млрд грн ($680 млн в эквиваленте), однако продажи ими иностранной валюты составил менее 50% ($67 млн), что не создавало значительного давления на валютный курс в сторону ревальвации гривни.

Шевченко отметил, что объемы покупки валюты с целью репатриации дивидендов по сравнению с началом 2020 года снизились на 34% и составили примерно $500 млн.

"Сегодня рынок достаточно хорошо сбалансирован. Толкать его в одну или другую сторону - это не наша задача. Мы можем, когда какие-то чрезмерные колебания, эти колебания сглаживать", – пояснил глава Нацбанка.

В то же время, по его словам, для сглаживания колебаний НБУ с начала года пополнил резервы на $200 млн.

МинПром

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