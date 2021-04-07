Глава Минфина надеется на скорое заключение соглашения с МВФ

Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие два месяца.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"Мы ожидаем, что достигнем договоренности, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", – сказал Марченко.
Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.