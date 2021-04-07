Pfizer поставит в Украину 10 млн доз вакцины против COVID-19 Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.



"Мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать", – сказал Зеленский.



Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.



В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что компания Pfizer сегодня подписала рамочный договор о поставках вакцин в Украину.



"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", – написал Степанов в Facebook.



Как сообщалось, пока что Украина получила только 500 тысяч доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, а также 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, которая еще не прошла все процедуры для начала использования.



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