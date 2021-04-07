Украина увеличивает ввоз подержаных автомобилей Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в январе-марте 2021 года составили 87,7 тыс. ед., что на 10% больше, чем за первый квартал 2020 года, сообщает "Укравтопром".



Согласно информации на сайте ассоциации, регистрации подержанных авто вчетверо превысили продажи новых за этот период.



При этом в марте впервые зарегистрировано 34,8 тыс. импортированных авто с пробегом, что на 87% больше, чем в марте-2020 и на 27% больше, чем в феврале текущего. Причем в марте машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто (в феврале – 81%).



Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen – 5,7 тыс. регистраций, на втором месте Ford с регистрацией 3,2 тыс. авто, третьей по популярности стала Renault с результатом 2,9 тыс. машин.



Автомобили Skoda показали четвертый результат, их выбрали почти 2,8 тыс. автомобилистов, а замыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских номеров.



Как сообщалось, по итогам первого квартала прошлого года первичные регистрации подержанных импортированных иномарок сократились почти на 57% (в том числе в марте на 61%), однако их доля на первичном авторынке составляла 80%.



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