Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха

06.04.21 17:53 , РБК Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха. Документ разработан Минприроды и уже прошел согласование со всеми заинтересованными органами. Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" должен усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

В документе прописан четкий перечень документов, представляемых предприятиями для получения разрешения; онлайн-формат подачи таких документов (е-воздух); сроки разрешительной процедуры.

Также урегулируется участие общественности в принятии решения; связь разрешения на выбросы с оценкой воздействия на окружающую среду.

Закон предусматривает ежегодную отчетность предприятий о выполнении природоохранных мероприятий; невозможность переноса их выполнения.

Отменяется ведение Перечня организаций, которые имеют право разрабатывать документы для получения разрешения на выбросы.

"Заложенные в законопроекте механизмы повысят уровень экологической безопасности, будут способствовать предотвращению и уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Напомним, в Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха. Каждый украинец сможет получить информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:37
Kobe Steel рассчитывает получить чистую годовую прибыль в 63 млн долл.
17:15
В Чили упала добыча меди
16:56
Укрхимтрансаммиак перевыполнил планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака
16:36
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в этом году на 4%
16:13
Реформа УЗ должна быть проведена до конца текущего года
15:57
Украинский рынок слияний и поглощений обвалился на 62%
15:42
В Запорожье пустили с молотка завод полупроводников
15:19
ДМЗ в марте 2021 года нарастил производство готового проката на 15,9%
14:55
В марте украинцы увеличили продажу наличной валюты
14:41
Законопроект о выбросах провоцирует давление на бизнес и рост коррупции – ФРУ
14:15
Сухая Балка снизила выпуск товарной железной руды на 3,1%
13:52
Общая сумма карантинных выплат ФЛП составит почти 3 млрд грн
13:35
В Минюсте не смогли определить, является ли Мотор Сич стратегическим предприятием
13:33
Риелторы прогнозируют падение арендных ставок во время локдауна
13:14
Предприятия ГМК удерживают профессионалов благодаря высоким зарплатам
12:51
В Иране по делу о катастрофе самолета МАУ предъявили обвинения 10 чиновникам
12:35
В Украине наблюдается сокращение сбережений населения – НБУ
12:31
Компания Коломойского заработала на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ
12:12
Запорожсталь будет бесплатно поставлять запорожским больницам медицинский кислород
11:52
Харьковский завод им.Малышева просит Зеленского спасти предприятие
05.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!