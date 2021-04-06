Кабмин поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха Кабинет министров поддержал обновление закона об охране атмосферного воздуха. Документ разработан Минприроды и уже прошел согласование со всеми заинтересованными органами. Об этом сообщает правительственный портал.



Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" должен усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.



В документе прописан четкий перечень документов, представляемых предприятиями для получения разрешения; онлайн-формат подачи таких документов (е-воздух); сроки разрешительной процедуры.



Также урегулируется участие общественности в принятии решения; связь разрешения на выбросы с оценкой воздействия на окружающую среду.



Закон предусматривает ежегодную отчетность предприятий о выполнении природоохранных мероприятий; невозможность переноса их выполнения.



Отменяется ведение Перечня организаций, которые имеют право разрабатывать документы для получения разрешения на выбросы.



"Заложенные в законопроекте механизмы повысят уровень экологической безопасности, будут способствовать предотвращению и уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха", - заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.



Напомним, в Украине за три года хотят ввести публичную систему мониторинга состояния воздуха. Каждый украинец сможет получить информацию о состоянии воздуха в своем городе и о вреде для его здоровья.



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