Kobe Steel рассчитывает получить чистую годовую прибыль в 63 млн долл. Как сообщает агентство Reuters, японская компания Kobe Steel в понедельник, 5 апреля, повысила свой годовой прогноз чистой прибыли за только что закончившийся год с нуля до 7 млрд иен (63 млн долл.), поскольку падение йены помогло увеличить экспорт оборудования, а из-за отсутствия электроэнергии зимой выросли продажи электроэнергии.



"Более слабая, чем ожидалось, иена по отношению к доллару США помогла повысить рентабельность нашего экспорта строительной техники, в то время как объем продаж электроэнергии увеличился из-за перебоев с электроэнергией зимой", - сказал представитель Kobe Steel.



В марте доллар достиг годового максимума по отношению к иене, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что бюджетные стимулы и агрессивные вакцинации помогут Соединенным Штатам возглавить глобальное восстановление после пандемии.



В январе оптовые цены на электроэнергию в Японии достигли рекордно высокого уровня, чему способствовала холодная погода, вызвавшая дефицит предложения и заставившая генераторы стремиться к источникам.



По словам представителя компании, прогноз прибыли третьего по величине производителя стали и поставщика алюминия и меди в Японии также исходит из того, что глобальная нехватка микросхем не смогла замедлить производство автомобилей, как и предполагала компания.



Автомобильная промышленность борется с нехваткой поставок микросхем с конца прошлого года, что вызвано блокировкой коронавируса в Юго-Восточной Азии и оптовыми закупками китайского технологического гиганта Huawei Technologies, пострадавшего от санкций США, во время недавнего пожара на японском заводе полупроводников, усугубил дефицит.



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