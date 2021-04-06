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Kobe Steel рассчитывает получить чистую годовую прибыль в 63 млн долл.

06.04.21 17:37 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, японская компания Kobe Steel в понедельник, 5 апреля, повысила свой годовой прогноз чистой прибыли за только что закончившийся год с нуля до 7 млрд иен (63 млн долл.), поскольку падение йены помогло увеличить экспорт оборудования, а из-за отсутствия электроэнергии зимой выросли продажи электроэнергии. 

"Более слабая, чем ожидалось, иена по отношению к доллару США помогла повысить рентабельность нашего экспорта строительной техники, в то время как объем продаж электроэнергии увеличился из-за перебоев с электроэнергией зимой", - сказал представитель Kobe Steel.

В марте доллар достиг годового максимума по отношению к иене, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что бюджетные стимулы и агрессивные вакцинации помогут Соединенным Штатам возглавить глобальное восстановление после пандемии.

В январе оптовые цены на электроэнергию в Японии достигли рекордно высокого уровня, чему способствовала холодная погода, вызвавшая дефицит предложения и заставившая генераторы стремиться к источникам.

По словам представителя компании, прогноз прибыли третьего по величине производителя стали и поставщика алюминия и меди в Японии также исходит из того, что глобальная нехватка микросхем не смогла замедлить производство автомобилей, как и предполагала компания.

Автомобильная промышленность борется с нехваткой поставок микросхем с конца прошлого года, что вызвано блокировкой коронавируса в Юго-Восточной Азии и оптовыми закупками китайского технологического гиганта Huawei Technologies, пострадавшего от санкций США, во время недавнего пожара на японском заводе полупроводников, усугубил дефицит.

МинПром

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