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Укрхимтрансаммиак перевыполнил планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака

06.04.21 16:56 , Металлургпром
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По результатам первого квартала 2021 года государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" перевыполнило планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака на 17,8%. Так, за три месяца текущего года в резервуары-хранилища Одесского припортового завода поступило 637 233 тыс. тонн аммиака (+96 233 тыс. тонн к плану; планировалось - 541 тыс. тонн). Об этом на производственном совещании сообщил глава госпредприятия Вадим Двойнос.

"Даже учитывая карантин, действующий в связи с пандемией, ГП "Укрхимтрансаммиак" удалось оттранспортировать через магистральный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" значительно больше запланированных объемов жидкого аммиака. Это стало возможным благодаря сплоченности и слаженности работы всех департаментов и служб. Положительно на динамику транзитной транспортировки повлияло также оптимально спланированные нагрузки между заказчиками услуг по транзиту", - отмечает В.Двойнос.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака и оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти – Одесса". Аммиак транспортируется из России до Одесского припортового завода, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и Африки.

МинПром

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