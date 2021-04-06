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Укрхимтрансаммиак перевыполнил планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака
06.04.21 16:56 , Металлургпром
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По результатам первого квартала 2021 года государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" перевыполнило планы по транзитной транспортировке жидкого аммиака на 17,8%. Так, за три месяца текущего года в резервуары-хранилища Одесского припортового завода поступило 637 233 тыс. тонн аммиака (+96 233 тыс. тонн к плану; планировалось - 541 тыс. тонн). Об этом на производственном совещании сообщил глава госпредприятия Вадим Двойнос.
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