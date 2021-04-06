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Реформа УЗ должна быть проведена до конца текущего года

06.04.21 16:13 , РБК Украина
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Наблюдательный совет "Укрзализныци" регулярно меняет руководителей компании, обвиняя их в упадке, хотя именно после прихода этого состава совета ситуация в УЗ значительно ухудшилась. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Операционный упадок "Укрзализныци" начался и приобрел большой скорости с 2017 года. Нынешний наблюдательный совет работает с 2018 года... Очень странная ситуация выглядит, что при этом набсовете уже четыре руководителя правления (УЗ - ред.) были плохими, и только наблюдательный совет был хорошим. В то время как "Укрзализныця" действительно последние несколько лет приходила в упадок", - сказал В.Гусак.

Он также подчеркнул на необходимости скорейшего проведения реформы УЗ, по которой у наблюдательного совета возникли разногласия с руководством УЗ. Реформа должна быть проведена до конца текущего года, согласно обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Целью реформы "Укрзализныци" является создание конкурентной среды и выделение пассажирских перевозок в отдельный сегмент, или непосредственно дотироваться государством, или убытки там должны покрываться путем каких-то других механизмов, но не путем инфраструктуры и грузовых перевозок. И необходимость этой реформы под сомнение не ставится", - отметил В.Гусак.

Напомним, Кабинет министров 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовал наблюдательный совет "Укрзализныци".

И.о. председателя правления назначили Ивана Юрика, который уже занимал эту должность. Он стал пятым руководителем УЗ за последние два года.

МинПром

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