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Украинский рынок слияний и поглощений обвалился на 62%

06.04.21 15:57 , Первый деловой
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На 62% упал украинский рынок слияний и поглощений в год. Стоимость всех сделок M&A снизилась на 900 млн гривен. Об этом рассказали журналисты Первого Делового телеканала.

Сейчас объем активности снизился, он находится на уровне 2017 года. В частности, в течение 2020-го объявили 69 транзакций, а это на 15% меньше, чем годом ранее. О таком свидетельствуют результаты исследования KPMG.

Специалисты объясняют, что негативная тенденция образовалась из-за экономического влияния пандемии COVID-19. Наибольшей отечественной сделкой, объявленной в прошлом году, стало приобретение "Еврожитлогруп" компанией Dragon Capital за 110 млн долларов. Отметим, что в Центральной и Восточной Европе стоимость сделок снизилась на 16%, а в мире в целом на 7%.

Ранее сообщалось, что в Украине цивилизованный рынок M&A находится еще на начальной стадии. А во время пандемии в Украине просели все начинания рынке. Собственно, такая практика слияний и поглощений существует давно — компании в течение всего времени сливались друг с другом или поглощали более мелких конкурентов.

МинПром

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