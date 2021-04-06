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Риелторы прогнозируют падение арендных ставок во время локдауна

06.04.21 13:33
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Арендодатели будут более гибкими во время локдауна, возможно снижение стоимости аренды на 15-30% в трети случаев, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в первый локдаун, во втором квартале 2020 года, стоимость аренды снизилась в среднем на 25-30%.

По его данным, с начала 2021 года стоимость аренды в крупнейших городах Украины – в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре – осталась без существенных изменений, несмотря на рост коммунальных платежей.

По прогнозам президента АСНУ, со второй половины мая ситуация начнет выравниваться, цены вернутся на уровень, соотносительный с ценами на момент объявления локдауна. Летом и осенью, по мнению эксперта, цена аренды будет зависеть от спроса и стоимости коммунальных платежей.

"Цена арендованного жилья, как всегда, будет зависеть как от объективных факторов (уровень инфляции, стоимость коммунальных услуг и т.п.), так и от субъективных (спрос, локация, состояние квартиры). Один лишь рост квартплаты не повлияет на рост аренды. Однако в условиях ускорения инфляции стоимость аренды жилья может вырасти в среднем на 5-7% с учетом небольшого "запаса" в размере дополнительных 2-3%", - отметил Пита.

МинПром

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