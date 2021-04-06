В Минюсте не смогли определить, является ли Мотор Сич стратегическим предприятием Министерство юстиции Украины в лице замминистра Ивана Лищины ответило на информационный запрос Українських Новин по ситуации вокруг ПАО "Мотор Сич" и касающийся международного арбитража на 3,6 млрд долл. Этот инвестиционный спор китайские акционеры предприятия начали против государства Украина из-за того, что их инвестиции в "Мотор Сич" были экспроприированы украинской властью.



В документе сказано, что в законодательстве Украины не определены понятия "национализация" и "возвращение в собственность народа Украины".



"Отсутствует правовое регулирование этих процессов, что делает невозможным их оценку и сравнение", - пишет Минюст.



Одновременно, подтверждая, что в соответствии со ст. 41 Конституции Украины: "Никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право собственности нерушимо. Принудительное отчуждение объектов частной собственности может быть применено только как исключение исходя из мотивов общественной необходимости, на основе предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение этих объектов с последующим полным возмещением возможно только в условиях военного или чрезвычайного положения". В Минюсте заявили, что правовым основанием принудительного отчуждения по соображениям общественной необходимости помимо Конституции являются "очевидно, законы, которые должны раскрыть содержание данных понятий и установить порядок, основания и условия предварительного и полного возмещения стоимости отчужденных объектов".



Как сообщает Министерство юстиции Украины, там не располагают информацией, относительно того, является ли "Мотор Сич" стратегическим предприятием, и этот вопрос не находится в компетенции этого органа власти. Под тем же предлогом был проигнорирован вопрос о правовых основаниях, на которых украинская власть называет предприятие стратегически важным и о размере оборонного заказа, выполненного им в последние 5 лет. А также вопрос о том, можно ли разработать полноценный закон, регулирующий вопросы национализации за 2-3 недели, как это обещал 12 марта этого года замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.



В Министерстве юстиции считают, что приняли все необходимые меры доарбитражного урегулирования инвестиционного спора с китайскими акционерами "Мотор Сич". Такое заявление сделано исходя из того, что там собрали информацию об обстоятельствах возможных нарушений со стороны государственных органов и их предложения относительно урегулирования, и даже провели одно заседание Межведомственной рабочей группы, куда по желанию китайской стороны привлекли представителей других госорганов. Полученный УН от Министерства юстиции документ также содержит информацию о том, что Минюст уполномочен по собственной инициативе участвовать в рассмотрении иска китайских инвесторов в Верховном суде Украины, в котором они обжалуют введенные украинской властью санкции и определили в качестве соответчиков СНБО и СБУ.



Что касается непосредственно международного арбитража, то в своем ответе УН Минюст подтвердил, что с момента получения уведомления об инвестиционном споре от китайских инвесторов "Мотор Сичи" Украина стала ответчиком по иску в международном арбитраже. Однако сформированной юридической позиции у нашей страны нет, поскольку заняться ее формулированием в министерстве планируют "только после получения полного искового заявления".



В Минюсте также отказались моделировать сценарий юридических действий Украины в случае, если против украинских политиков и чиновников Китай введен персональные санкции. "Вопросы относительно принятия политических решений находятся вне компетенции Министерства", - сказано в документе. Сейчас в Минюсте занимаются тендерной закупкой услуг юридических советников. Озвученная в ProZorro стоимость этих услуг в размере около 1 млн долл. основана на расчетах потенциальных подрядчиков и ограничивается размером ассигнований по соответствующей бюджетной программе.



Как известно, уведомление об инвестиционном споре было направлено китайскими инвесторами "Мотор Сичи" в Министерство юстиции Украины в начале октября 2020 г. В этом документе китайцы назвали действия украинской власти экспроприацией инвестиций. Первоначальный размер исковых требований составлял $3,5 млрд. в настоящее время он увеличился до 3,6 млрд долл.



11 марта СНБО Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц из числа китайских акционеров "Мотор Сич", это решение было утверждено указом Президента Украины. После этого МИД КНР направил украинскому правительству ноту протеста, в которой потребовал обеспечить надлежащую защиту китайских инвесторов.



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