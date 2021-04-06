Предприятия ГМК удерживают профессионалов благодаря высоким зарплатам Высокие зарплаты на предприятиях горно-металлургического комплекса помогают компаниям отрасли сохранять квалифицированный персонал на производстве, говорится в публикации Uaprom.info "Траектория роста: куда движутся зарплаты в ГМК".



Так, по данным "Метинвеста", отток кадров на предприятиях группы в 2020 году сократился с 11% до 8,6%. "Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников", - сообщили в пресс-службе.



А в "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что по итогам прошлого года отток персонала в компании снизился наполовину. Это происходило на фоне ухудшения ситуации на рынке труда Украины в целом.



По данным Госстата, безработица в стране выросла с 8,6% в конце 2019 до 10,1% в конце 2020 года. Это соответствует порядка 1,8 млн человек.



В Национальном банке Украины прогнозируют, что рынок труда будет постепенно восстанавливаться, однако значительно более медленными темпами, чем экономика в целом. Безработица до сих пор остается высокой – на максимальном уровне с 2014 года.



"Бизнес осторожно относится к найму работников, а люди - к поиску работы из-за негативных ожиданий относительно новых волн пандемии и связанных с ними ограничений", - отметили в НБУ. Впрочем, регулятор прогнозирует, что к концу текущего года безработица может снизиться до показателей 2019-го.



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