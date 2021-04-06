Компания Коломойского заработала на Центрэнерго 370 миллионов - СМИ ООО "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для "Центрэнерго" "заработала" 120 миллионов гривен, а еще 250 миллионов задолжала шахтам. Об этом говорится в расследовании bihus.info.



Журналисты напомнили, что в середине марта пресс-служба "Центрэнерго" заявила, что госшахты в начале 2021 года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. "Вместо этого уголь поставлялся через ООО "Укруглеобогащение групп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты" - говорилось в сообщении.



По информации журналистов Bihus.Info, в январе-феврале "Укруглеобогащение групп" продала "Центрэнерго" около 400 тыс. тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн / тонна, а перепродавала "Центрэнерго" по средней цене 1640 грн / тонна. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца - 120 млн грн.



В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам угля около 250 млн грн. "С учетом этого долга, "заработок" "Укруглеобогащение групп" мог составить 370 млн гривен", - говорят журналисты.



"Укруглеобогащение групп" зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева, владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом. Но в пределах журналистского расследования выяснилось, что родители Ермолович связаны с олигархом Игорем Коломойским.



МинПром



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