Запорожсталь будет бесплатно поставлять запорожским больницам медицинский кислород "Запорожсталь" (входит в группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова) получила лицензию на производство медицинского кислорода и готова передавать его бесплатно запорожским больницам. Комбинат рассчитывает поставлять 450 тонн кислорода ежемесячно. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



"Пандемия COVID-19 охватившая весь мир - не сдается и каждый день уносит человеческие жизни. Еще в конце 2020 года понимая, какую тяжелейшую нагрузку испытывает наша система здравоохранения, мы приняли решение получить лицензию для производства медицинского кислорода, чтобы в дальнейшем бесплатно передавать его больницам города. Это был достаточно долгий и напряженный процесс, но мы прошли этот долгий путь", - рассказал гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.



Комбинат начал передачу кислорода в медицинские учреждения Запорожской области со 2 апреля 2021 года.



Напомним, "Запорожсталь" и "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова оказывают помощь запорожским медучреждениям с самого начала пандемии COVID-19.



В частности, медики получили от Фонда Рината Ахметова 15 аппаратов ИВЛ, 34 тысячи экспресс-тестов и десятки тысяч средств защиты от COVID-19.



Также "Запорожсталь" профинансировала строительство кислородной станции, которая после пуска обеспечит подачу кислорода к 172 койко-местам в COVID-отделении областного медучреждения.



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