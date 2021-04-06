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Харьковский завод им.Малышева просит Зеленского спасти предприятие

06.04.21 11:52 , Укринформ
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Первичная профсоюзная организация ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить уничтожения предприятия, которое сейчас имеет огромные долги. Об этом стало известно из текста письма, которое есть в распоряжении Укринформа.

В нем говорится о том, что неэффективный менеджмент привел к кризисному состоянию на предприятии, которое имеет стратегическое значение для безопасности и экономики государства. Сообщается, что завод закончил 2020 год с убытками 112,4 млн грн, имеет мало заказов на текущий год (прогнозируемый объем производства на 1-й квартал года - 169,2 млн грн), а общая кредиторская задолженность на 1 января составила 1,8 млрд грн.

Также отмечается, что работники не получили зарплату за февраль и март. "Такое положение дел обусловило отток высококвалифицированных рабочих кадров и приводит к росту социальной напряженности в трудовом коллективе", - говорится в письме.

В документе указано, что 17 марта профсоюз обратился к Укроборонпрому с требованием расторгнуть контракт с нынешним директором завода, но это требование не выполнили и обжаловали в суде.

Профсоюз просит президента вмешаться в ситуацию "с целью недопущения разрушения главного производителя бронетанковой техники".

Завод имени В. А. Малышева - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. С 9 января 2020 года гендиректором завода им. Малышева является Василий Крылас.

МинПром

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