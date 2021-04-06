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Китай заявил о сокращении выплавки стали

06.04.21 11:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявили о намерении провести совместное расследование по мощностям, которые были введены в китайской металлургической промышленности с 2016 г. с целью ликвидации избытков.

Как сообщается в совместном заявлении двух ведомств, производство стали в стране в текущем году будет сокращено по сравнению с прошлым годом. Это необходимо, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа.

В 2016 г. правительство КНР поставило перед отраслью задачу по выведении из эксплуатации устаревших и избыточных мощностей по производству стали и проката. За пять лет было закрыто большое число мелких предприятий совокупной производительностью 140 млн т низкокачественной стали в год и выведены из строя устаревшие мощности на 150 млн т в год.

Тем не менее, за последние годы в Китае было построено много новых предприятий, что опять привело к появлению избыточных мощностей. Поэтому опять возникла необходимость в закрытии менее современных предприятий, сильно загрязняющих окружающую среду.

МинПром

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