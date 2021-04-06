Эксперты прогнозируют падение спроса на сталь в ЕС Эксперты McKinsey прогнозируют, что ЕС сможет вернуться к докризисным показателям спроса на сталь не раньше конца 2023 года. Об этом свидетельствует падение потребления стали в ключевых металлоемких отраслях европейской экономики, рассказал народный депутат Муса Магомедов.



В частности, отмечается сокращение спроса на сталь в автопроме и строительстве. В кризисный 2020 год автомобильная промышленность Евросоюза вынуждена была несколько раз останавливать производство.



Строительная отрасль также находилась в глубоком кризисе из-за резкого падения спроса на офисные помещения. Аналитики не исключают, что этот спрос в ближайшие годы не восстановится. Дистанционный формат в некоторых сферах трансформировался в определенный бизнес-код.



Кризис в автопроме и строительстве привел к снижению загрузки мощностей сталеплавильных компаний. В 2020 году такое падение составило 63%. Когда спрос на сталь начал постепенно восстанавливаться, оказалось, что в ЕС сформировался дефицит предложения. Это привело к аномальному росту цен на сталь. Например, с сентября 2020-го по январь 2021 года стоимость горячекатаного рулона выросла на 46%.



До сих пор производственные мощности европейских сталелитейщиков не загружены на полную. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года загрузка вырастет максимум до 70-75%. Таким образом, цена на сталь останется стабильно высокой, сегодня она составляет 700 долл/т. Ожидаемый спрос оценивают на уровне 140-150 млн т в год.



В то же время в ЕС назревает конфликт интересов между производителями и потребителями стали. Первые заинтересованы в ограничении импорта и введении дополнительной "углеродной пошлины" СВАМ. Вторые недовольны аномально высокой ценой, нестабильными поставками, и требуют отменить ограничения для импортеров.



"Украине следует воспользоваться внутренними противоречиями в Евросоюзе. Скорее всего, ЕС будет вынужден ослабить импортные ограничения на сталь, чтобы не сдерживать восстановление производства в металлоемких отраслях. Поэтому расширение доступа наших производителей промышленной продукции на европейский рынок должно стать одним из главных вопросов на переговорах о пересмотре Соглашения об ассоциации", - считает М.Магомедов.



МинПром



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