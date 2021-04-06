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США ограничивают импорт украинских труб – Шпенов

06.04.21 10:59
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Американские власти значительно ужесточили доступ промышленного экспорта на рынок США. Теперь практически вся продукция, произведенная за пределами Соединенных Штатов, становится неконкурентоспособной по цене. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Но на этом плохие новости для украинских производителей не закончились. Департамент торговли США презентовал предварительные итоги расследования по демпингу бесшовных труб из Украины. Сообщается, что на поставки украинских труб установлена антидемпинговая пошлина в размере 41,23%. В отчете Департамента говорится, что Украина в 2017-2019 гг нарастила экспорт труб с 32 тыс т до 44 тыс т, несмотря на действие 25% импортной «пошлины Трампа» на всю стальную продукцию", - сказал он.

По оценкам экспертов, из-за введения антидемпинговой пошлины Украина может потерять 10-12% всего экспорта бесшовных труб. Смягчить потери можно будет в том случае, если ЕС отменит 8,1% пошлину на импорт трубной продукции. Персидский залив закроет свой рынок пошлинами в апреле. Более определенная картина наших потерь и возможностей вырисуется в июле 2021 года, отмечает политик.

"Как действовать Украине? Первое – занять активную позицию в переговорах с США и ЕС, нашими стратегическими союзниками. Второе – расширять внутреннее потребление металла и металлопродукции, в том числе труб, за счет реализации масштабных инфраструктурных программ. Именно так сейчас поступают развитые страны, одновременно закрывая свои рынки от импорта. Думаю, это как раз тот случай, когда чужой опыт стоит перенять", - сказал Д.Шпенов.

МинПром

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