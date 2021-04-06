В Корее будут выпускать прокат с антивирусным покрытием Южнокорейская компания KG Dongbu Steel сообщила о запуске в производство окрашенного проката с покрытием, обладающим антивирусными свойствами.



Как заявил председатель правления KG Group Квак Чэ Сон (Kwak Jae-sun), специальное покрытие, разработанное компанией KCC, в течение шести часов убивает 99,6% вирусов того типа, к которому относится вирус ковида. По его словам, тестирование показало не только антивирусные, но также антибактериальные и антигрибковые свойства нового покрытия.



По оценкам Dongbu Steel, продукция с новым типом покрытия может иметь широкую сферу применения. В частности, она может быть востребована не только в медицинских учреждениях, но и в пищевой промышленности, в школах, магазинах и жилых помещениях.



Ранее о разработке листового проката с антивирусном покрытии сообщил другой корейский производитель Dongkuk Steel. По его данным, усовершенствованное покрытие для его антибактериальной стали Luxteel Bio позволяет уничтожать 99,9% коронавирусов в течение получаса. Однако эта продукция еще не внедрена в массовое производство.



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