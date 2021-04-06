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JFE Steel инвестирует 443 млн долл. в новую линию по производству электротехнической стали
06.04.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская металлургическая компания JFE Steel сообщила, что инвестирует 49 млрд иен (443 млн долл.) в строительство новой линии по производству неориентированной (трансформаторной) электротехнической стали на заводе Kurashiki, входящем в производственный комплекс West Japan Works.
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