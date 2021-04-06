JFE Steel инвестирует 443 млн долл. в новую линию по производству электротехнической стали Японская металлургическая компания JFE Steel сообщила, что инвестирует 49 млрд иен (443 млн долл.) в строительство новой линии по производству неориентированной (трансформаторной) электротехнической стали на заводе Kurashiki, входящем в производственный комплекс West Japan Works.



О планируемой мощности новой линии пока не сообщается. Предварительный срок запуска оборудования намечен на середину 2024 г.



Руководство JFE Steel называет электротехническую сталь одним из стратегических направлений бизнеса. По прогнозам компании, спрос на высококачественную трансформаторную и динамную (ориентированную) сталь уже к 2024 г. возрастет примерно в три раза по сравнению с текущим уровнем вследствие расширения производства электромобилей и зарядных станций.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



