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JFE Steel инвестирует 443 млн долл. в новую линию по производству электротехнической стали

06.04.21 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Японская металлургическая компания JFE Steel сообщила, что инвестирует 49 млрд иен (443 млн долл.) в строительство новой линии по производству неориентированной (трансформаторной) электротехнической стали на заводе Kurashiki, входящем в производственный комплекс West Japan Works.

О планируемой мощности новой линии пока не сообщается. Предварительный срок запуска оборудования намечен на середину 2024 г.

Руководство JFE Steel называет электротехническую сталь одним из стратегических направлений бизнеса. По прогнозам компании, спрос на высококачественную трансформаторную и динамную (ориентированную) сталь уже к 2024 г. возрастет примерно в три раза по сравнению с текущим уровнем вследствие расширения производства электромобилей и зарядных станций.

МинПром

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