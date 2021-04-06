Рабгруппа по реформированию эконалога провела первое заседание Рабочая группа по реформированию системы экологического налога, инициированная главой подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексеем Устенко, провела первое заседание.



"За последнее время это, пожалуй, наиболее масштабная встреча профильной сферы, представленная профильными министерствами, экологическим комитетом, представителями бизнес-ассоциаций, а также общественного сектора", - отмечается в сообщении комитета.



Сообщается, что среди ключевых тезисов на встрече - возможность освобождения части эконалога, подлежащей к уплате, для предприятий, которые внедряют наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), согласно Директиве 2010/75/ЕС, создание целевого специального фонда для поступлений от эконалога, расширение базы налогообложения с учетом видов выбросов, которые не представлены в Налоговом кодексе Украины, упрощение администрирования на выбросы двуокиси углерода путем замены налога на измеренную/оцененную эмиссию (emission base carbon tax).



Обсуждался также вопрос компенсаторов госбюджета для предложенной модели. Для этого рассмотрен международный опыт для возможности внедрения передовых практик.



"Разработка эффективных стимулов экомодернизации промышленных предприятий является популярным трендом среди европейских стран, к которому стремится и Украина. Основной задачей таких стимулов является смягчение возможных негативных последствий для отечественных производителей от введения некоторых положений Green Deal", - отмечается в сообщении.



При этом подчеркивается, что положения действующего законодательства не закрепляют необходимых гарантий и действенных механизмов реализации развития предприятий по переработке отходов. К последним, в частности, можно отнести льготы, например, налоговые каникулы, для поощрения и развития бизнеса.



В качестве прототипа был рассмотрен опыт Германии в части компенсации налоговых расходов и Италии с применением повышенных ставок амортизации за введение энергосберегающих технологий. В основе новой модели будет использован опыт Великобритании, Польши, а также Чехии, который заключается в частичном возврате налога или освобождение от его уплаты в случае внедрения ресурсоэффективних технологий.



Согласно сообщению, данная проблематика является предметом разработки нескольких законопроектов. Кроме того, реформирование эконалога требует разработки и внесения комплексных изменений с учетом как положений Соглашения об ассоциации Украина-ЭС. так и законов страны в профильной сфере, в частности закона "Об охране окружающей природной среды".



Согласно сообщению, актуальность реформирования эконалога подчеркивается и в недавно принятом указе президента Украины №722/2019 "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года", а также в стратегии "Зеленого курса" правительства, разрабатываемой в соответствии с European Green Deal, которая призывает отказаться от потребления нефти, газа и угля к 2050 году.



"Стратегия в сфере окружающей среды обусловлена европейским вектором развития Украины и требует выполнения соответствующих обязательств, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Парижского соглашения, которая касается вопросов укрепления глобального реагирования на угрозу изменения климата, которая ратифицирована Украина в 2016 году", - отмечается в сообщении.



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