Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Почти половина заробитчан намерены остаться в Польше

06.04.21 08:26
печать
размер текста:

Все больше украинских трудовых мигрантов в Польше планируют приобрести недвижимость и открыть свой бизнес в этой стране.

Об этом свидетельствует отчет о настроениях украинских граждан, которые работают в Польше, составленный компанией Gremi Personal по итогам проведенного в феврале опроса среди 1100 мигрантов, сообщает Польское радио.

Согласно данным опроса, две трети украинцев в Польше планируют подать здесь документы для получение разрешения на постоянное проживание в стране. Лишь каждый третий хочет быстро заработать деньги и вернуться в Украину.

При этом почти половина (46,4%) респондентов планируют остаться жить в Польше навсегда, а почти 52% намерены перевезти в Польшу свою семью.

Кроме того, все больше украинцев надеются открыть собственный бизнес в Польше. В 2020 году об этом заявляло 25%, а уже в 2021 году свою предпринимательскую деятельность хотят начать 40% опрашиваемых лиц.

Также все больше украинцев решается на покупку недвижимости в Польше. Исследование показывает, что в 2020 году такое намерение декларировали 34% респондентов, тогда как в 2021 году количество желающих возросло до 55%.

Согласно данным исследования, чаще всего на трудовую миграцию в Польшу решаются молодые люди до 39 лет, 51% из них составляют женщины. 28% респондентов указали, что имеют высшее образование, а 48% – профессионально-техническое или среднее специализированное образование.

По оценке Gremi Personal, всего в Польше работает около 1,2 млн мигрантов из Украины. Согласно данным опроса, 10% из них трудоустровены на руководящих должностях, 16% заняты в сфере образования, машиностроения, IT и медицины. В свою очередь, более половины (53%) работают в сфере услуг или выполняют физическую работу.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:04
Метинвест выкупит у миноритариев акции ш/у Покровское
05.04.21
17:54
Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины
17:34
Кабмин должен получить проект Меморандума об интеграции ВостГОКа и Энергоатома
17:12
ЮГОК выплатит дивиденды на 20 млрд грн
16:57
Мариупольский меткомбинат им. Ильича в январе-марте нарастил выпуск проката на 15%
16:38
Американская Alcoa завершила сделку по продаже комплекса Warrick в штате Индиана
16:13
Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос до 81% ВВП
15:52
Для нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяц
15:35
Метинвест улучшил рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления
15:14
Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн
14:54
Энергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукции
14:34
Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 28,2%
14:13
Украина снизила импорт газа до минимума
13:52
Кабмин и поставщики топлива подписали соглашение о ценах
13:38
В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа
13:14
Два порта Украины получили убытки за 2020 год
12:58
POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компании Мьянмы
12:41
Кабмин одобрил показатели оборонного госзаказа на 2021-2023 годы
12:29
Законопроект об экоконтроле необходимо доработать – Магомедов
12:23
ОГХК модернизировала производственные мощности за 30 млн грн
02.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!