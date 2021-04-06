Метинвест выкупит у миноритариев акции ш/у Покровское Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявила о предложении выкупить у миноритариев крупнейшего в Украине производителя коксующего угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) акции в рамках процедуры sell-out.



Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ш/у "Покровское" 2 апреля текущего года получило соответствующее уведомление от акционеров.



При этом уточняется, что Metinvest в настоящее время напрямую владеет 84 млн 763,851 тыс. штук акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО "Ш/у "Покровское", а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.



В соответствии с утвержденным наблюдательным советом ш/у "Покровское" решением от 31 марта 2021 года, акции выкупаются по цене 2,80 грн.



Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.



Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".



По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.



Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.



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