Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест выкупит у миноритариев акции ш/у Покровское

06.04.21 08:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", объявила о предложении выкупить у миноритариев крупнейшего в Украине производителя коксующего угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) акции в рамках процедуры sell-out.

Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ш/у "Покровское" 2 апреля текущего года получило соответствующее уведомление от акционеров.

При этом уточняется, что Metinvest в настоящее время напрямую владеет 84 млн 763,851 тыс. штук акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО "Ш/у "Покровское", а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.

В соответствии с утвержденным наблюдательным советом ш/у "Покровское" решением от 31 марта 2021 года, акции выкупаются по цене 2,80 грн.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:26
Почти половина заробитчан намерены остаться в Польше
05.04.21
17:54
Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины
17:34
Кабмин должен получить проект Меморандума об интеграции ВостГОКа и Энергоатома
17:12
ЮГОК выплатит дивиденды на 20 млрд грн
16:57
Мариупольский меткомбинат им. Ильича в январе-марте нарастил выпуск проката на 15%
16:38
Американская Alcoa завершила сделку по продаже комплекса Warrick в штате Индиана
16:13
Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос до 81% ВВП
15:52
Для нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяц
15:35
Метинвест улучшил рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления
15:14
Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн
14:54
Энергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукции
14:34
Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 28,2%
14:13
Украина снизила импорт газа до минимума
13:52
Кабмин и поставщики топлива подписали соглашение о ценах
13:38
В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа
13:14
Два порта Украины получили убытки за 2020 год
12:58
POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компании Мьянмы
12:41
Кабмин одобрил показатели оборонного госзаказа на 2021-2023 годы
12:29
Законопроект об экоконтроле необходимо доработать – Магомедов
12:23
ОГХК модернизировала производственные мощности за 30 млн грн
02.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!