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Госгеонедр считает недра драйвером развития экономики Украины

05.04.21 17:54 , Металлургпром
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Государственная служба геологии и недр Украины в первом квартале 2021 года продала на пяти аукционах 50 лотов, цена на которые в ходе аукционов выросла в среднем в полтора раза. Это составляет 73% от выставленных предложений в целом. Повторные торги по продаже остальных лотов состоятся во втором квартале 2021 года.

"За первый квартал 2021 года объявлены е-торги на большее число участков недр, чем за весь прошлый год. Ожидается, что количество проданных лотов возрастет вдвое, превысив сто штук", - сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Среди выставленных на аукционы в первом квартале есть участки с залежами подземных вод, янтаря, медных руд, железных руд, торфа, каменного угля, графита, гранита, лабрадорита, липарита, пегматита, песка, песчаника, песчано-гравийной смеси, кварцевого песка , известняка, мела, глины, сапонита, каолина.

По результатам аукционов 2021 года самым популярным полезным ископаемым в Украине является янтарь - продан 21 лот. По самой высокой цене продан участок с залежами графита – 44,8 миллиона гривен. Наибольший рост цены продемонстрировал участок медных руд. Его цена выросла в 483 раза - до 20,5 миллиона гривен.

"Государственная служба геологии и недр постоянно работает над созданием новых предложений. До конца года будут предложены участки с залежами лития, титана, цветных и редкоземельных металлов. При таких условиях недра могут стать драйвером украинской экономики, ведь создаются рабочие места, развивается инфраструктура, уплачиваются налоги", - рассказал Р.Опимах.

МинПром

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