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Кабмин должен получить проект проект Меморандума об интеграции ВостГОКа и Энергоатома
05.04.21 17:34 , Металлургпром
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Учитывая многочисленные обращения народных депутатов Украины, администрации, коллектива, профсоюзных лидеров Восточного горно-обогатительного комбината, органов местного самоуправления Днепропетровщины и Кировоградщины по критической финансово-экономической ситуации, которая сложилась на ГП "ВостГОК", 5 апреля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и и.о. министра энергетики Юрию Витренко подготовить и подать до 7 апреля в Кабинет министров Украины проект Меморандума между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК" по интеграции Восточного горно-обогатительного комбината в структуру Энергоатома.
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