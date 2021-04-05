Кабмин должен получить проект проект Меморандума об интеграции ВостГОКа и Энергоатома Учитывая многочисленные обращения народных депутатов Украины, администрации, коллектива, профсоюзных лидеров Восточного горно-обогатительного комбината, органов местного самоуправления Днепропетровщины и Кировоградщины по критической финансово-экономической ситуации, которая сложилась на ГП "ВостГОК", 5 апреля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко и и.о. министра энергетики Юрию Витренко подготовить и подать до 7 апреля в Кабинет министров Украины проект Меморандума между ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК" по интеграции Восточного горно-обогатительного комбината в структуру Энергоатома.



Данный документ должен также содержать существенные условия договора по поставкам уранового оксидного концентрата, который должен быть заключен между НАЭК и ВостГОК на период до полного завершения процедуры интегрирования.



Поручение будет находиться на контроле у Олега Уруского, вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Олега Немчинова, министра Кабинета министров Украины, и государственного секретаря Кабинета министров Украины Александра Яремы.



ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн. ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.



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