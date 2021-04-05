ЮГОК выплатит дивиденды на 20 млрд грн ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) по итогам работы в 2020 году нарастило чистую прибыль в 2 раза по сравнению с 2019 годом – до 18,24 млрд грн с 8,96 млрд грн. Согласно объявлению компании о проведении внеочередного собрания акционеров 21 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 28,14 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.



При этом за прошлый год ЮГОК сократил текущие обязательства на 9,5% – до 3,64 млрд грн, тогда как долгосрочные обязательства возросли на 38% – до 2,61 млрд грн.



В то же время комбинат резко увеличил дебиторскую задолженность – в 3,8 раза, до 21,88 млрд грн.



Активы ЮГОКа в 2020 году возросли в 2,5 раза – до 37,49 млрд грн, в том числе стоимость основных средств возросла на 92,2% – до 11,56 млрд грн.



Согласно проектам решений, на собрании акционеры намерены направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы на общую сумму 19,71 млрд грн.



В частности, на выплату дивидендов направят часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 330,75 млн грн, часть чистой прибыли за 2018 год в сумме 60,62 млн грн, часть прибыли за 2019 год в сумме 568,5 млн грн и часть нераспределенной прибыли за 2020 год в сумме 18,75 млрд грн.



Как сообщалось, на общем собрании акционеров Южного ГОКа 5 марта планировалось утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, а также направить часть этой прибыли на сумму 8,34 млрд грн на выплату дивидендов. Протокол по итогам заседания еще на опубликован, об отмене собрания также не сообщалось.



Напомним, в июле 2019 года акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн.



В июне 2018 года акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.



Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.



Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.



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