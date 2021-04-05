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Американская Alcoa завершила сделку по продаже комплекса Warrick в штате Индиана

05.04.21 16:38 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Alcoa завершила сделку по продаже прокатных мощностей своего алюминиевого комплекса Warrick в штате Индиана, о которой было объявлено в начале декабря прошлого года.

Покупателем этих активов выступает американская компания Kaiser Aluminum. Сумма сделки составила около 680 млн долл., включая принятие Kaiser на себя части пенсионных обязательств Alcoa.

В соответствии с соглашением мощности Warrick по выплавке 269 тыс. т алюминия в год и электростанция останутся в собственности Alcoa. Также она будет предоставлять Kaiser алюминиевые полуфабрикаты для прокатки по долгосрочному соглашению.

Для Kaiser приобретение этих активов означает, прежде всего, возвращение на рынок алюминиевой упаковки. Как заявляет компания, спрос на фольгу и алюминиевые банки демонстрирует стабильный рост. Между тем в США насчитываются всего четыре предприятия по выпуску баночного листа.

МинПром

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