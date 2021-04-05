Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос до 81% ВВП Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на 4 млрд долл. и на конец года составил 125,7 млрд долл. Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%.



Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в четвертом квартале долг вырос на 3,5 млрд долл., в том числе госсектора – на 3 млрд долл., передает Интерфакс-Украина.



Нацбанк уточнил, что в целом по итогам года внешний долг госсектора увеличился на 2,9 млрд долл. – до 54,7 млрд долл. (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на 1,1 млрд долл., до 71 млрд долл. (45,9% от ВВП).



НБУ указал, что его внешний долг сократился на 0,4 млрд долл. в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd by (0,7 млрд долл.) и на 31 декабря 2020 года составлял 6,9 млрд долл. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на 0,3 млрд долл..



Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на 1,1 млрд долл. – до 3,7 млрд долл. благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 млрд долл., уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 млрд долл. и снижению задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 млрд долл.



Внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 млрд долл. – до 54,2 млрд долл. за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на 2,2 млрд долл., в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 млрд долл. и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на 0,4 млрд долл. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на 0,6 млрд долл.



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