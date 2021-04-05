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Для нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяц

05.04.21 15:52 , Silk Bridge
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Для нормализации морских поставок из Китая в Европу после блокировки Суэцкого канала понадобится месяц. Об этом заявил Чжоу Шихао, генеральный директор по логистике YunQuNa, пишет Caixin.

Поставки из Китая в Европу и Средиземное море задержатся примерно на две недели из-за блокировки Суэцкого канала.

Это связано с тем, что некоторые суда не смогли вернуться в Китай вовремя из-за блокировки, и это задержит суда, которые должны отправиться в Европу и Средиземное море в начале этого месяца.

Ранее сообщалось,  что контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели. Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т направлялся из Китая в Нидерланды.

В итоге движение по каналу оказалось заблокированным. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, 26 марта заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели. В связи с этим образовался затор более чем из 450 судов, указывает Bloomberg. Агентство писало, что застрявшие грузы оцениваются более чем в 10 млрд долл. Часть кораблей выдвинулась в обход Африки. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет терял около 14 млн долл. в день.

МинПром

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