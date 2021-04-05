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Метинвест улучшил рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления

05.04.21 15:35 , uaprom.info
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Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" улучшила рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG), присвоенный агентством Sustainalytics, ведущим независимым поставщиком исследований, рейтингов и данных в области ESG.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

ESG риск-рейтинг "Метинвеста" улучшился до 31,7 балла, по сравнению с 32 баллами, присвоенными в июне 2020 года. Такой рейтинг является оценкой рисков в области ESG, которыми компания не управляет, и проводится по абсолютной шкале от 0 до 100. При этом более низкий показатель свидетельствует о меньшем количестве неуправляемых рисков.

Агентство Sustainalytics вновь оценило высокий уровень различных ESG-рисков, которым подвержен "Метинвест", в силу особенностей металлургической отрасли в целом. При этом агентство улучшило свою оценку того, как группа управляет материальными аспектами в этой области. В агентстве Sustainalytics отметили высокое качество программ, практик и политик "Метинвеста", подчеркивая, что вопросы ESG являются частью бизнес-стратегии компании и находятся на контроле наблюдательного совета. Агентство добавило, что общее раскрытие вопросов ESG группы "Метинвест" соответствует лучшим практикам, что подразумевает высокую степень подотчетности всем заинтересованным сторонам.

В области управления экологическими аспектами, Sustainalytics отметило ответственный подход группы к выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, утилизации отходов и использованию ресурсов. Касательно социальной составляющей, высокую оценку "Метинвест" получил за систему управления охраной труда, программы безопасности подрядчиков и управление человеческим капиталом. Кроме того, агентство высоко оценило подход к управлению рисками по всем категориям корпоративного регулирования группы благодаря ее высоким стандартам бизнес-этики, эффективным программам по борьбе со взяточничеством и коррупцией, а также контролю закачеством продукции.

"Метинвест" сохранил позицию в топ-10 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

"В последние годы аспекты ESG постепенно были интегрированы в нашу деятельность и стали неотъемлемой частью нашего мировоззрения. В связи с этим, для нас особая честь получить авторитетное признание в этой области, особенно в сравнении с нашими конкурентами. COVID-19 показал, что компании, которые серьезно относятся к вопросам ESG, в целом добиваются более высоких результатов. Учитывая это, а также подверженность металлургии высоким рискам, мы продолжим уделять этому направлению большое внимание", - отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

МинПром

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