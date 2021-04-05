Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн

05.04.21 15:14 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

АО "Укрзализныця" начала сезон путевых работ, в ходе которых планирует реконструкцию и капитальный ремонт почти 400 км путей и еще 800 км обновить средним ремонтом. В общей сложности, в 2021 году "Укрзализныця" планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн, сообщает пресс-служба компании.

Также будет проведена реконструкция и капремонт 455 стрелочных переводов и еще 600 обновлены.

"Основные работы будут сосредоточены на проблемных участках с интенсивным движением. После выполнения работ будут отменены действующие ограничения скорости, реализована максимальная пропускная способность для грузовых поездов и максимальная графиковая скорость для пассажирских", – говорит исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Предполагается, что в этом году путевые работы будут выполняться, в частности, на направлениях Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и др.

Также "Укрзализныця" начинает два масштабных инфраструктурных проекта по электрификации направлений Долинская - Николаев - Колосовка и Ковель - Изов - Госграница. Причем последний проект планируется реализовывать за собственные средства и закончить уже в этом году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:13
Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос до 81% ВВП
15:52
Для нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяц
15:35
Метинвест улучшил рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления
14:54
Энергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукции
14:34
Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 28,2%
14:13
Украина снизила импорт газа до минимума
13:52
Кабмин и поставщики топлива подписали соглашение о ценах
13:38
В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа
13:14
Два порта Украины получили убытки за 2020 год
12:58
POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компании Мьянмы
12:41
Кабмин одобрил показатели оборонного госзаказа на 2021-2023 годы
12:29
Законопроект об экоконтроле необходимо доработать – Магомедов
12:23
ОГХК модернизировала производственные мощности за 30 млн грн
12:02
Из-за нового локдауна прогноз роста ВВП Франции ухудшился
11:43
Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.
11:33
Интерпайп повысит зарплаты рабочим на 10%
11:21
Primetals Technologies установила на меткомбинате HBIS Group Serbia новый кислородный конвертер
11:16
Налоговые инициативы Минфина являются сомнительными - Магера
11:04
За неделю цены на железную руду в Китае упали более чем на 10%
10:58
Появился шанс прекратить многомиллиардные потери из-за манипуляций на рынке электроэнергии - Шпенов
02.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!