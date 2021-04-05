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Энергомашспецсталь отправила на экспорт 1730 тонн продукции

05.04.21 14:54 , Металлургпром
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За прошлый месяц завод "Энергомашспецсталь" отгрузил 1 730 тонн продукции. Основные поставки товара осуществлялись на экспорт.

По сравнению с апрелем 2020 года, в апреле 2021 года объемы экспорта продукции ПАО "ЭМСС" увеличились на 76%. Львиная доля всех изделий была изготовлена для атомной отрасли, в том числе для зарубежных атомных электростанций АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Куданкулам" (Индия), АЭС "Сюйдапу" (Китай) и АЭС "Тяньвань" (Китай).

Значительные объемы экспортных поставок осуществлялись в страны Европы: Германию, Италию, Францию, Польшу, Чехию, Румынию, Бельгию и другие. Иностранным покупателям были отправлены опорные валки, части ротора турбины высокого давления, обечайки, днище ПГВ, сферы, трубы и другая продукция. Среди отгруженных изделий - две крупногабаритные отливки кронштейна по 136 тонн каждая. Доставка тяжеловесной продукции заказчику осуществлялась автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Среди поставок украинским потребителям следует отметить отгрузки механосборочного производства "Энергомашспецстали". Так, в марте на металлургические комбинаты "Азовсталь" и "ИнГОК" были отгружены чугуновоз с ковшом емкостью 140 тонн и лебедка напора для экскаватора ЭКГ-10.

"Энергомашспецсталь" (г. Краматорск, Украина) - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.

МинПром

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