Объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 28,2% В течение первого квартала 2021 года объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 28,2%. По данным Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет) в январе – марте было заготовлено 930 000 тонн металлолома.



"Такая тенденция обусловлена ​​высокими закупочными ценами металлургических предприятий, которые наблюдались на рынке в течение января-марта", - прокомментировали в ассоциации.



Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в первом квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,1% (до 837,7 тыс. тонн). Технологические запасами металлолома на предприятиях оцениваются не менее чем 180,0 тыс. тонн.



Экспорт металлолома из Украины в январе-марте 2021 года составил 49,1 тыс. тонн, что почти в три раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года.



Импорт металлолома в Украину в первом квартале 2010 года составил 5,6 тыс. тонн, что также значительно выше прошлогоднего показателя, когда было импортировано 3,0 тыс. тонн металлолома.



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