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Украина снизила импорт газа до минимума

05.04.21 14:13 , Бизнес Цензор
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В марте 2021 года Украина импортировала из стран Европы 7,65 млн кубометров природного газа, что является историческим минимумом. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает отраслевое издание ExPro.

По сравнению с февралем Украина сократила импорт газа в 4 раза – с 28,9 млн до 7,65 млн куб м. При сравнении с мартом прошлого года объемы импорта упали в 171 раз.

Основной олбъем импортируемого газа (98%) в марте был поставлен с использованием ​​механизма виртуального реверса через виртуальную точку соединения (ВТС) "Берег" из Венгрии – 7,5 млн куб м. Остальной газ (2%) был поставлен через ВТС "Украина-Польша" – 150 тыс куб м. Поставки из Словакии не осуществлялись.

Среднесуточный импорт газа в марте составлял около 110-130 тыс куб м в сутки. Однако в последние дни наблюдался рост объемов импорта из Венгрии до рекордных в последний день месяца 2,9 млн кубометров в сутки. Это связано с импортом газа по механизму short-haul на "таможенный склад" украинских ПХГ.

Малые объемы импорта были связаны с высокими запасами газа в украинских ПХГ, а также неблагоприятными для импорта ценам на природный газ. Так, в течение всего марта газ в Украине торговался значительно дешевле, чем в Европе.

По информации ExPro, больше всего газа из Венгрии в марте импортировало ООО "Скела Терциум", а из Польши – ООО "Энерджи Интернешнл групп трейдинг".

Как сообщалось, по данным оператора подземных газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз", в марте из украинских ПХГ было отобрано 2,2 млрд кубометров газа, что в 17 раз превышает показатели отбора за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 апреля запасы природного газа в подземных хранилищах составляют 15,82 млрд куб. м газа.

МинПром

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