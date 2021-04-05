Кабмин и поставщики топлива подписали соглашение о ценах Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) подписала с правительством Меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введения ограничений из-за COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАУ.



"Стороны объединили усилия для создания благоприятных условий развития рынка на принципах законности, прозрачности, честной конкуренции и социальной ответственности; развития партнерских отношений между бизнесом и государством; предотвращения нарушений законодательства, получения и использования неправомерных преимуществ в конкуренции", — говорится в сообщении.



Отмечается, что по условиям меморандума Нефтегазовая ассоциация будет продолжать популяризировать принципы прозрачной и честной конкуренции и уплаты налогов всеми участниками рынка в полном объеме, а также пропагандировать соблюдение принципов социально ответственного ведения бизнеса с целью обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами по рыночным ценам.



"НАУ ежемесячно будет предоставлять Кабинету министров Украины информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота топлива и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства", — заявили в профильной ассоциации.



В то же время правительство будет способствовать созданию условий для прозрачной и добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины, диверсификации источников поставок, как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.



"Кабинет министров примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки)", — отметили в НАУ.



Также будут приняты меры по созданию равных условий для всех участников рынка нефтепродуктов, в частности по уплате налогов в полном объеме, соблюдению кассовой дисциплины в местах розничной торговли топливом, соблюдению градостроительного и иного законодательств всеми участниками рынка, контролю мест розничной торговли топливом на наличие необходимых лицензий, предусмотренных законодательством, и законности их получения, а также меры по контролю качества топлива, реализуемого в розницу, путем проведения лабораторных исследований.



КМУ и НАУ совместно изучат вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно акцизного налога на растворители и разбавители, соответствующие коду УКТВЭД 3814009090, на основе метанола или содержащие МТБЕ или другие подакцизные товары.



Со своей стороны компании-участники НАУ обязуются продолжать платить налоги в полном объеме, предусмотренном законодательством, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках, а также соблюдать ограничительные противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.



Как сообщал enkorr, сегодня в рамках этого меморандума крупные сети АЗС произвели корректировку розничных цен на топливо.



По информации enkorr, документ предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



