Законопроект об экоконтроле необходимо доработать – Магомедов Законопроект №3091 "О государственном экологическом контроле" остался таким же опасным потенциальным инструментом давления на бизнес с высокими коррупционными рисками. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он отметил, что в документе по-прежнему нет конкретики по части плановых проверок. Просто сказано, что они могут проходить не менее одного раза в год. По внеплановым все еще сложнее, отмечает политик. Причиной такой проверки может стать жалоба физлица без указания конкретных причин, адреса, наименования предприятия. Например, достаточно связать плохое самочувствие человека с потенциальным эконарушением, и основание для проверки готово.



"Здоровье наших граждан – самое главное богатство нации. Но законопроект №3091 не про это. Он про то, как создать новую коррупционную кормушку, которая сможет "кошмарить" промышленный бизнес. Если мы говорим об имплементации нашего законодательства к европейскому, подобных размытых формулировок в законах быть не должно", - подчеркнул М.Магомедов.



По мнению нардепа, авторы документа глубоко заблуждаются в части философии создания в Украине эффективной системы экоконтроля. М.Магомедов считает, что Украине не нужен еще один силовой орган с полномочиями проводить рейды, выписывать штрафы и применять санкции. Нам нужно ведомство европейского типа, главной задачей которого является не наказание, а предупреждение (профилактика) нарушений в сфере экологии.



"Приведу пример ГМК, который я очень хорошо знаю, так как работал в этой сфере. Отрасль формирует 35% всего украинского экспорта и более 10% ВВП. Сегодня промышленные компании оказались перед серьезным вызовом. Необходимо проводить экомодернизацию производства, чтобы соответствовать новым требования зеленого перехода ЕС. На это необходимо найти десятки миллиардов долларов, которых нет ни в бюджете, ни у собственников. И тут появляется государство и вместо помощи принимает драконовский з/п №3091. Вы хотели помощи? А мы вам - штраф за недопуск на предприятие в 1,8 млн грн и в 3,6 млн за повторный недопуск. А будете спорить с ГЭИ – получите 5,4 млн грн штрафа за систематические нарушения. Какие? Не волнуйтесь, инспекторы что-то придумают, ведь закон позволяет", - сказал он.



"Давайте все вместе будем строить правовое государство, а не создавать коррупционную анархию. Если мы считаем, что проводить внеплановые проверки в нерабочее время, ночью или в выходные дни, это нормально, то в Европу мы никогда не придем. Убежден, что з/п №3901 необходимо отозвать и серьезно доработать с учетом замечаний бизнеса и экспертов", - резюмировал М.Магомедов.



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