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Кабмин одобрил показатели оборонного госзаказа на 2021-2023 годы

05.04.21 12:41 , Укринформ
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 2 апреля одобрил показатели государственного оборонного заказа на 2021-2023 годы. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Они (показатели ГОЗ - ред.) доработаны с учетом результатов обсуждения во время недавнего заседания СНБО. В частности, предусмотрено финансирование ГОЗ на 2021 год в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета", - рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Среди приоритетных проектов ГОЗ он назвал развитие ракетного вооружения, финансируемого за счет общего фонда государственного бюджета.

Глава Минстратегпрома добавил, что в текущем году ГОЗ будет выполняться уже в условиях вступления в силу нового Закона Украины "Об оборонных закупках".

Как сообщалось, министр обороны Андрей Таран рассказал, что государственный оборонный заказ на 2020 год выполнен на 99,5%.

МинПром

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