ОГХК модернизировала производственные мощности за 30 млн грн ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), реализовало проект по модернизации производственных мощностей на 30 млн грн.



Согласно пресс-релизу ОГХК в понедельник, на ВГМК после завершения ремонтных работ и модернизации запущен в работу вскрышной технологический комплекс №1.

Проведенные ремонтные работы существенно улучшают эксплуатационные характеристики комплекса и сокращают риски возникновения неисправностей на производстве.



"Мы провели модернизацию системы управления конвейерного транспорта вскрышного комплекса ДИАМО, заменили ковши, систему канатов, силовые и контрольные кабели, систему управления конвейерами. В Вольногорске сосредоточены основные мощности компании, поэтому такое обновление может повысить цену ОГХК в ходе приватизационных торгов", - отметил и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов, которого цитирует пресс-служба.



При этом уточняется, что обновления вскрышного комплекса провели в ОГХК соответствии со стратегией экономического и технического развития, разработанная как рамочный проект подготовки к приватизации. В пресс-релизе напоминается, что в конце марта Верховная Рада Украины поддержала правительственный законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации.



ОГХК является первым объектом в очереди на приватизацию. ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.



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