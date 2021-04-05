Интерпайп повысит зарплаты рабочим на 10% Украинская промышленная компания Интерпайп повысит заработную плату производственного персонала (рабочих и РСС) своих промышленных активов в среднем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба компании.



При повышении зарплаты будет применен дифференцированный подход в зависимости от дивизиона и категории сотрудников.



Так, всем рабочим и РСС трубного дивизиона зарплата будет повышена на 10% с 1 июня 2021 г. Зарплаты производственного персонала машиностроительного комплекса также вырастут на 10% с 1 июня.



Повышение зарплат рабочих и РСС дивизиона ж/д продукции составит 10%, но будет проходить в два этапа в связи со снижением объемов производства. Так, оклады вырастут на 5% с 1 июня и на 5% с 1 сентября.



Оклады рабочих стального дивизиона вырастут на 10% с 1 июня, оклады РСС - с 1 августа 2021 года.



"Компания продолжает работать в условиях новых торговых ограничений, которые вводятся против нашей продукции. Мы продолжаем бороться с заболеваемостью на заводах, прилагая максимум усилий, чтобы не остановить производство. Компания существенно увеличила расходы на обеспечение противоэпидемических мер, доставку рабочих на производство, обеспечение больниц региона. Тем не менее, мы нашли возможность повысить зарплату производственному персоналу, чтобы поддержать сотрудников и их семьи в это непростое время", - прокомментировал первый заместитель генерального директора "Интерпайпа" Денис Морозов.



Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году Интерпайп реализовал 662 тыс. т готовой продукции, в том числе – 192 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В Интерпайпе работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд. грн.



МинПром



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